Corri la Vita, Chiara Ferragni e Federica Pellegrini testimonial della manifestazione

Firenze, 19 settembre 2023 - Anche Chiara Ferragni e Federica Pellegrini sposano la causa di Corri la Vita. L’imprenditrice digitale e la nuotatrice e conduttrice sono i nuovi testimonial della manifestazione, che unisce sport, cultura e solidarietà per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. Sono oltre 25mila le magliette vendute a meno di una settimana dall’evento, in programma domenica 24 settembre.

Sia Ferragni che Pellegrini hanno posato con la maglia 2023, firmata Ferragamo.

Quest’anno l’arrivo della corsa tornerà ad essere nel centro storico di Firenze, in piazza Signoria, dove si attenderà l’arrivo delle decine di migliaia di persone che aderiranno all’edizione 2023.

Dopo la tradizionale partenza da piazzale Lincoln alle Cascine, i partecipanti taglieranno il traguardo davanti a Palazzo Vecchio, sotto lo sguardo del David e del Biancone, con l’auspicio di battere il record delle 38mila presenze.

Tra gli obiettivi della nuova edizione di Corri la Vita c’è quello di sostenere un progetto importante di Ispro che consentirà di promuovere in maniera più diffusa e capillare sul territorio la cultura della prevenzione in un quadro generale che abbraccerà non solo il tumore al seno.

Saranno inoltre sostenute come ogni anno le attività del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e File Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.

Ecco dove trovare le t-shirt fino al 23 settembre (e fino ad esaurimento scorte):

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale, piano terra

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi - e organizzato da Associazione Corri la Vita Onlus – questo appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 20 edizioni oltre 8 milioni di euro, riunendo oltre 400.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a oltre 500.000 donne colpite da tumore al seno.