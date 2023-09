Corri la Vita per trentamila. Sport, arte e solidarietà

Sarà Leonardo Fabbri, medaglia d’argento nel lancio del peso ai Mondiali di atletica di Budapest 2023, a dare il via alla XXI edizione di Corri la vita che si terrà domenica 24 settembre. L’evento, appuntamento che unisce sport, cultura e solidarietà, tra i più attesi e partecipati della Toscana, torna finalmente nel centro di Firenze, dal parco delle Cascine fino all’arrivo in piazza della Signoria, dove sono attese oltre 30mila persone a sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. Tra gli obiettivi quello di sostenere un importante progetto dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) del Servizio sanitario regionale, volto a favorire ulteriormente la cultura della prevenzione oncologica. "Siamo molto felici che la XXI edizione della manifestazione si possa finalmente correre di nuovo in tutto il centro storico di Firenze - sottolinea Eleonora Frescobaldi, presidente della onlus - Trentacinquemila cuori che anche quest’anno hanno deciso di supportarci nella realizzazione di nuovi ed importanti obiettivi volti a sostenere la lotta al tumore al seno, accompagnando tutte le donne nel loro percorso di prevenzione, cura e riabilitazione psiconcologica". Tra gli ospiti attesi sul palco di viale Lincoln, accolti dalla presentatrice Eva Edili, affiancata da Luca Calvani: Gaia Nanni, Paolo Vallesi, Adriana Volpe, Safiria Leccese, Vito Mollica, Gianfranco Monti, Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Mara Santangelo. I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà, uno dedicato a chi vorrà correre e un secondo per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. Entrambi si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di Firenze.

Domenica 24 settembre sarà una grande giornata di solidarietà, sport e cultura: come da tradizione i partecipanti - che si saranno precedentemente registrati sul sito www.corrilavita.it - avranno la possibilità di visitare gratuitamente nell’arco di tutta la giornata tantissime mete culturali sempre aperte in collaborazione con l’associazione Firenze Città Nascosta, inclusi musei e mostre, indossando la maglia o esibendo la ricevuta della donazione effettuata. Come da tradizione nel mese di settembre si svolgeranno importanti iniziative per sostenere la manifestazione, a partire dalla raccolta fondi in programma domenica 17 settembre allo Stadio Franchi in occasione di Fiorentina – Atalanta a quelle nei punti vendita di Conad Nord Ovest (1117 settembre) e Unicoop Firenze (1824 settembre).

Rossella Conte