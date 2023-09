Iacopo Melio si iscrive a Corri la Vita: “Ma ho bisogno di due gambe funzionanti”

Firenze, 16 settembre 2023 – Lo scopo è nobile, “ma ho bisogno di due gambe funzionanti”. L’appello arriva da Iacopo Melio, consigliere regionale e attivista per i diritti delle persone con disabilità ed è rivolto a chiunque abbia voglia di partecipare a Corri la Vita, evento benefico in programma il prossimo 24 settembre a Firenze.

L’appuntamento che unisce sport, cultura e solidarietà, tra i più attesi e partecipati della Toscana, torna infatti nel centro del capoluogo, dal parco delle Cascine fino all’arrivo in piazza della Signoria, dove sono attese oltre 30mila persone a sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

“No, non sono impazzito – dice lo stesso Melio – mi sono appena iscritto (e ho donato) per l’edizione 2023 di Corri la Vita, la nota maratona fiorentina che ogni anno, coinvolgendo migliaia di persone da tutta Italia, sostiene progetti dedicati alla cura del tumore al seno attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa e il sostegno psicologico. Ma ovviamente c’è un ma. Mi servono due gambe funzionanti, perciò ecco la mia idea”

Prosegue Melio. “Cerco una donna o un uomo che voglia partecipare fisicamente al posto mio (no, non dovranno spingermi in carrozzina), ma sarò io a occuparmi della sua iscrizione donando al suo posto la quota necessaria per ricevere la maglietta e poter intraprendere uno dei due stupendi percorsi previsti (10,3 chilometri di corsa oppure 5,2 chilometri di camminata), toccando tantissime mete culturali. La partenza sarà al parco delle Cascine con ritrovo ore 9,15, mentre l’arrivo sarà collocato in piazza della Signoria”.

L’appello, a giudicare dai commenti al post, ha già raccolto diverse adesioni.