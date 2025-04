Contributi per sostituire i veicoli più inquinanti, il bando a Firenze. Come accedere agli incentivi

Firenze, 1 aprile 2025 – Torna il bando del Comune di Firenze per chiedere i contributi per sostituire i veicoli più inquinanti: la cifra a disposizione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, supera gli 1,2 milioni di euro.

La procedura

È confermata la procedura suddivisa in due fasi: la prima è di prenotazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione al bando. La fase due è quella di rendicontazione dell'investimento (acquisto e rottamazione del vecchio veicolo) e richiesta di liquidazione del contributo. La rendicontazione potrà essere presentata entro 31 ottobre.

A chi è rivolto e quali Comuni riguarda

Come nell'ultimo bando possono fare richiesta di incentivi i soggetti privati (persone fisiche) residenti a Firenze con una certificazione Isee fino a 50 mila euro; e i soggetti giuridici quali: micro, piccole e medie imprese aventi sede legale od operativa nel Comune di Firenze e nei Comuni dell'agglomerato; lavoratori autonomi titolari di partita Iva residenti nel Comune di Firenze e nei Comuni dell'agglomerato ovvero i comuni limitrofi di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa); enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore aventi sede legale od operativa nel Comune di Firenze o nell'agglomerato.

I veicoli ammessi

Confermata anche la tipologia dei veicoli ammessi a contributo, ovvero: mezzi ad alimentazione elettrica, elettrica plug-in, ibrida-elettrica, a gpl e metano o bifuel, alimentazione a benzina (anche mild-hybrid) e i soggetti giuridici potranno beneficiare del contributo anche per l'acquisto di veicoli ad alimentazione diesel Euro 6.

Gli incentivi

Gli incentivi variano in base all'Isee e alla tipologia di veicoli e sono gli stessi del precedente bando: per un'auto elettrica nuova il contributo massimo è di 5.000 euro, per una elettrica usata 4.000 euro; per un gpl il contributo massimo per un'auto nuova è di 4.000 euro mentre per un'auto usata si arriva fino a 3200 euro; per un veicolo a benzina si va da 3.500 a 2.800 euro a seconda che l'auto sia nuova o usata. Per le persone giuridiche, il contributo può arrivare a 8.000 euro per un veicolo elettrico nuovo o 6.400 euro per un elettrico usato, mentre per un Euro 6 si arriva a 5.000 euro per il nuovo o 4.000 per l'usato.

"Questo ulteriore rilancio del bando per la sostituzione dei veicoli inquinanti accompagnerà l'entrata in azione dello Scudo Verde e ci auguriamo che sia una risposta per il maggior numero di persone possibile - sottolinea Andrea Giorgio, assessore alla mobilità, viabilità e tramvia -. Sono anni che il Comune eroga contributi, aggiuntivi a quelli statali, per agevolare il ricambio dei mezzi con particolare attenzione a chi ha Isee più bassi, così come alle imprese e alle realtà del terzo settore".