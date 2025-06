Comune, personale in affanno. Scatta lo stato di agitazione

C’è tensione tra amministrazione comunale e dipendenti del Comune di Scarperia e San Piero. Una situazione che dura da qualche tempo, tanto che ora l’assemblea sindacali del personale, convocata dalla Rsu, ha chiesto, a grande maggioranza, di proclamare lo stato di agitazione dei dipendenti dell’ente. La Rsu ha così comunicato al Prefetto lo stato di agitazione, chiedendo un suo intervento "a fronte dell’inerzia dell’amministrazione comunale".

"I dipendenti del Comune – si legge nella nota che annuncia lo stato di agitazione dei 65 addetti comunali -, dopo vari tentativi di ripresa delle trattative interrotte a dicembre 2024, oltre a non ottenere riscontro sulle richieste avanzate, si trovano ad avere a che fare con un’amministrazione che adotta un atteggiamento di mancato interesse per i problemi relativi al personale, disinteresse che ha come conseguenza le dimissioni dei dipendenti e le continue richieste di mobilità verso altri enti". La Rsu usa toni forti e parla di "disorganizzazione, carenza di personale e mancata sostituzione dei posti vacanti, insieme al mancato pagamento degli istituti contrattuali e degli incentivi tecnici previsti dalla normativa vigente".

"Richieste e solleciti per avviare la contrattazione decentrata – spiega Sabrina Tamburini (Fp Cgil della zona Mugello) - non hanno avuto risposta, e così l’assemblea ha votato per lo stato di agitazione. A Scarperia e San Piero abbiamo una contrattazione triennale che non è stata sottoscritta. Il tema centrale è il salario accessorio. Rischiamo di arrivare a dicembre e dover firmare l’accordo anche se non condiviso perché altrimenti si perde tutto. Diventa una sorta di ricatto morale, così non va. L’auspicio è che questa presa di posizione serva per far ripartire la contrattazione con rinnovato spirito di relazioni sindacali positive sia dei dipendenti che dei servizi ai cittadini".

Paolo Guidotti