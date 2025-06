"Mancano già sette assistenti sociali. Ora nuove incertezze per i lavoratori"

Una situazione già critica che con l’uscita del Comune di Pisa dall’Sds potrebbe peggiorare. Lo sostiene la Cgil. "Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti della Società della Salute Pisana tramite la Rsu e la Fp Cgil di Pisa intendono denunciare una situazione sempre più difficile e complessa a causa della mancanza di personale non sostituito e carici di lavoro in costante aumento, che vedono operative solo 25 assistenti sociali, sulle 32 previste. La problematica ovviamente investe anche l’operatività e qualità dei servizi all’utenza caratterizzata dall’assistenza a persone fragili del territorio pisano, nell’ambito della tutela giudiziaria dei minori, della povertà, emergenza abitativa e sfratti, in un contesto dove i fenomeni di disagio sono in continua crescita", spiega Mario Antonino Di Maio (nella foto). "Si registra un aumento di segnalazioni e lamentele da parte delle istituzioni e dei cittadini per i ritardi accumulati e disservizi. A questo si unisce la grande incertezza della tenuta del consorzio a causa della dichiarata uscita del Comune di Pisa, che potrebbe portare in tempi stretti lo scioglimento del consorzio, impattando sul resto dei Comuni consorziati, visto il peso che il Comune di Pisa assume in termini di risorse economiche". E si riserva "di valutare eventuali iniziative di mobilitazione a sostegno degli obiettivi".