Funghi, la guida per cercarli in sicurezza

Firenze, 8 ottobre 2021 – E' il periodo giusto per raccogliere i funghi, ma meglio non entrare nel bosco da sprovveduti. Ci sono alcune semplici regole da seguire per cercare porcini e gallinacci in sicurezza. Ce le illustra il comandante della polizia provinciale della Metrocittà di Firenze, Roberto Galeotti.

Qual è la prima regola da de seguire? «Indossare abiti colorati. Diversamente da quanto si possa pensare, è meglio non vestirsi da caccia. I funghi non scappano anche se ci vedono. E con loro ci vedono anche i soccorritori e gli altri cacciatori, che non ci scambiano così per un cinghiale. Diciamo che vestirsi sgargianti può salvarci la vita».

Quali sono i colori da indossare? «Va benissimo indossare il gilet arancione che usano i cacciatori di cinghiali, oppure quello giallo fosforescente che si trova nelle auto».

Altri strumenti utili? «Portare con sé il cellulare, un bastone, un coltello. C'è anche chi si porta una corda, perché se si trova in difficoltà si attacca a un faggio, quercia o castagno. In realtà sarebbe meglio non farlo, ma in qualche situazione può tornare utile avere dietro una corda».

Se nel bosco ci si imbatte in qualche animale, per esempio un lupo? «Non c'è da aver paura. Il lupo non rappresenta un pericolo perché è il primo a scappare».

Per orientarsi cosa si usa, la bussola? «Credo siano pochissime le persone in grado di orientarsi nel bosco con una bussola! Molto più semplicemente, basta prendere dei punti di riferimento lungo il percorso. Attenzione: se cala la nebbia, meglio rientrare perché in quel caso i punti di riferimento spariscono».

Qualche altra regola da seguire? «Non allontanarsi troppo dall'auto e misurare le proprie forze. Meglio non trovarsi in pieno bosco affaticati, con gambe doloranti e simili, perché poi subentra la paura. E a questo proposito, suggerisco di non andare mai da soli a cercare i funghi. Sempre meglio essere in due».

A che ora è preferibile andare a cercare funghi? «La mattina, a partire dall'alba. Ai più sprovveduti consiglio anche, una volta usciti dal bosco con il proprio cestino di funghi, di portarli all'Asl per assicurarsi che siano commestibili e non velenosi».