Soccorso un cercatore di funghi ferito ad una gamba in alta Val di Vara

La Spezia, 7 ottobre 2021 - La Squadra dei vigili del fuoco di Brugnato è intervenuta oggi nel primo pomeriggio sulle alture di Varese Ligure, in località Pian dei Groppi, per soccorrere un 70enne infortunatosi ad una gamba mentre si trovava nel bosco alla ricerca di funghi. I soccorritori hanno subito immobilizzato la gamba del ferito, dopodiché lo hanno trasportato con la barella da sentiero sulla strada dove l'ambulanza era in attesa.

Sempre nel pomeriggio una squadra della sede centrale della Spezia è intervenuta in via Genova per un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento al primo piano. L'allarme è scattato quando alcuni condomini hanno notato il fumo uscire da sotto la porta. I vigili del fuoco sono entrati da una finestra ed una volta sinceratisi che non ci fosse nessuno nell'appartamento hanno immediatamente estinto le fiamme, che fino a quel momento erano ancora circoscritte ad alcuni arredi posti su un soppalco. La squadra ha poi proseguito con l'opera di raffreddamento e smassamento del materiale coinvolto nell'incendio. Nonostante il denso fumo sviluppatosi nell'appartamento non ci sono stati intossicati e non si è reso necessario evacuare il palazzo.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri.

Quasi in contemporanea la squadra dei vigili del fuoco di Sarzana si è recata in località Monti di San Lorenzo, nel comune di Lerici, per soccorrere un novantenne ferito dopo una caduta in uno stretto vicolo tra due abitazioni. L'infortunato è stato poi trasportato al campo sportivo di Romito Magra per essere imbarcato su Drago e trasportato a Genova. Sul posto anche i carabinieri e la Pubblica assistenza di Lerici.

Marco Magi