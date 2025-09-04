Cassiana, cava blindata causa bomba. Domenica sarà fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato in un cantiere di Empoli

In arrivo da Empoli a Calenzano un ordigno bellico. È stato ritrovato in piazza Guido Guerra nel cuore della città empolese, all’interno del cantiere di realizzazione del teatro il Ferruccio. È emerso il 22 maggio; dopo il sopralluogo da parte delle forze dell’ordine, la bomba è stata isolata e parzialmente coperta. Gli esperti hanno rilevato che si tratta di un ordigno americano risalente alla Seconda guerra mondiale. Per farlo brillare però va portato a Calenzano, precisamente nella cava Cassiana Nord. La delicata operazione si svolgerà in una fascia oraria che va dalle 11 alle 19 di domenica 7 settembre, con totale interdizione all’accesso per tutti in un raggio di 100 metri dal punto dell’esplosione all’interno della Cava. Potrebbero esserci limitazioni alla circolazione veicolare sulla viabilità intorno alla zona interessata, nell’arco temporale strettamente necessario al brillamento dell’ordigno. Qualche disagio, dunque, ma relativamente poco rispetto a quello che interessa i cittadini di Empoli e Vinci: per permettere il disinnesco e despolettamento dell’ordigno attraverso un procedimento speciale affidato a esperti, saranno evacuati ben 5.000 residenti in un’area di raggio pari a 468 metri attorno all’area dove è stata trovata la bomba.