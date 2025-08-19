Campi estivi fino a settembre, iscrizioni in scadenza

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
19 ago 2025
MANUELA PLASTINA
È fissato al 25 agosto il termine per fare domanda. Attività ludiche e laboratori. per bimbi dai 3 ai 6 anni.

Per gli ultimi scampoli di estate, rientrate le famiglie dalle vacanze, il Comune propone per i bambini dei campi settembrini. A "Giocamondo" i piccoli dai 3 ai 6 anni saranno coinvolti in attività ludiche e laboratori educativi. Il servizio è riservato ai bimbi residenti o frequentanti le scuole dell’infanzia di Rignano per massimo 30 ragazzi. Si svolgerà dal primo al 5 settembre nella stanza dell’agorà della scuola media di Rignano. Iscrizioni entro il 25 agosto.

Intanto si comincia a pensare al nuovo anno scolastico per il quale sono confermati i servizi integrativi alle primarie, col prescuola alla Dante Alighieri nel capoluogo dalle 7,30 e il tempo prolungato alla Don Milani di Troghi il martedì e giovedì fino alle 16.

Le domande vanno compilate ogni anno e sono disponibili online fino al 10 settembre. Questi servizi richiedono un costo, ma molti sembrano essersene dimenticati: molte famiglie risultano morose per la mensa, il trasporto, il prescuola e il tempo prolungato, dice l’amministrazione comunale. Questo comporta uno squilibrio economico finanziario che mette a rischio i servizi. L’appello è a provvedere a regolarizzare la propria posizione, prima che parta il recupero coattivo con aggravio di spese per notifica e interessi moratori.

