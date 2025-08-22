Firenze, 22 agosto 2025 – Cambio in comando alla caserma Predieri di Rovezzano, dove ha sede la Multinational division south della Nato. Il generale di divisione Massimiliano Quarto, primo comandante del reparto specializzato nell’attività di comando e controllo delle forze della coalizione in caso di intervento operativo o missione umanitaria, ha ceduto l'incarico al parigrado, Giuseppe Scuderi. L'evento si è tenuto alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, del comando delle forze operative terrestri e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il Generale Quarto, che ha traghettato la divisione Vittorio Veneto verso la trasformazione operativa in reparto Nato ha ringraziato il personale per l'impegno e la professionalità dimostrati. Il processo di trasformazione, avviato nel 2019 è passato attraverso numerose esercitazioni e valutazioni, fino alla certificazione dell’alleanza. Anche con il generale Scuderi, la Multinational division south continuerà a operare nell'ambito della forza di reazione Nato. Un banco di prova cruciale sarà l'esercitazione “Steadfast Dart” che si terrà in Europa Centrale a febbraio 2026, dove la Divisione valuterà la sua capacità di schierare e comandare reparti provenienti da nazioni diverse. La forza di reazione Nato, rappresenta il primo gruppo di forze che l'Alleanza può impiegare ovunque sia richiesto per adempiere ai suoi compiti principali fra cui la deterrenza e difesa del territorio degli Stati membri.