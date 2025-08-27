“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
CronacaBelvedere Firenze. Preziosi sulle tracce di Papa Leone XIV
27 ago 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Belvedere Firenze. Preziosi sulle tracce di Papa Leone XIV

Il libro del direttore del Tg2 sarà presentato domani alle 20.30

Il direttore del Tg2, Antonio Preziosi presenta il suo libro ’Leone XIV. La via disarmata e disarmante’

Sono tante le opportunità culturali nelle prossime ore a Firenze. Intanto continuano gli appuntamenti di Belvedere Firenze, il nuovo spazio culturale affacciato sulle terrazze panoramiche e sul giardino, che ogni settimana propone incontri, concerti e momenti di approfondimento a cura della Fondazione Muse: stasera spazio alla rassegna ‘Forte in musica’ e domani a ‘L’attualità del bello’.

Stasera, dalle 20.30, va in scena un incontro tra il sassofono lirico e profondo di Stefano ’Cocco’ Cantini e il pioniere dell’electro italiano Alexander Robotnick. Domani, sempre con inizio alle 20.30, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi presenterà il suo ultimo libro ‘Leone XIV. La via disarmata e disarmante’ (Edizioni San Paolo): il dibattito è moderato dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini. Gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono all’aperto. Preziosi, in Rai dal 1991, inviato, conduttore, già direttore di Rai Radio 1 e della testata Giornale Radio, che include Gr1, Gr2, Gr3, Ultimo Minuto e Il Giornale della Mezzanotte, dal maggio 2023 è direttore della testata Tg2.

Tra le possibilità culturali da non perdere anche le aperture straordinarie in notturna, dal 1 settembre, del Museo delle Cappelle Medicee: le aperture serali sono fissate per lunedì 1, 8, 15, 22 e 29 settembre, quando il museo sarà aperto con orario continuato dalle 8.15 fino alle 22.50 (l’ultimo ingresso è 40 minuti prima della chiusura). In tutte le altre giornate il museo manterrà l’orario ordinario, dalle 8.15 alle 18.50, con chiusura settimanale il martedì. Inoltre il 27 e 28 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, coordinate dal Ministero della Cultura, è in programma un’apertura prolungata delle Cappelle Medicee, del Museo Nazionale del Bargello (entrambi il 27 settembre dalle 8.15 alle 21.50) e del Complesso di Orsanmichele (il 28 settembre, dalle 8.30 alle 17.50).

Niccolò Gramigni

