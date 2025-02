Dodici spaccate in tre anni, la triste condanna del bar: “Hanno distrutto tutto, non sappiamo più come fare”

Firenze, 21febbraio 2025 – Dodici spaccate in tre anni, l’ultima intorno alle ore 22 di giovedì 20 febbraio. È la triste condanna del bar Melody di via Baccio da Montelupo, nella zona San Quirico, assediato da ladri senza scrupoli, come molte altre attività commerciali del Quartiere 4.

"Stavolta sono stati ancora più spietati – afferma la titolare Silvia Cerbini – Ci hanno distrutto tutto, rovesciato il mobilio, rovinato ciò che era esposto, spaccato gli infissi, e fuggiti con la cassa, saranno 30mila euro di danni, non sappiamo come fare".

"Hanno parcheggiato la macchina (una Punto grigia) davanti alle 22, hanno preso un tombino e lo hanno lanciato contro la vetrina – racconta – I vicini di sopra hanno sentito delle botte, inizialmente credevano che stessimo spostando dei mobili, poi si sono insospettiti a un rumore più forte e si sono affacciati vedendo la scena. Hanno subito chiamato la polizia e hanno urlato ai ladri, ma loro se ne sono fregati, continuavano. In poco tempo hanno distrutto la cassa e sono fuggiti prima dell’arrivo degli agenti".

"In un anno ci hanno già fatto 25mila euro di danni, senza contare i danni degli anni precedenti – si sfoga la titolare – E dall’assicurazione siamo già fuori. Come faremo? Qui tante promesse ma nulla di concreto".

"Voglio invece ringraziare i poliziotti che stanno facendo un lavoro estremo – conclude Silvia – Ci stanno aiutando a rimettere la porta e fare ordine. Domani non possiamo permetterci di non lavorare: già c’è la crisi, poi le spese per i continui furti, non possiamo saltare neanche un giorno se vogliamo avere un po’ di speranza di uscire da queste spese".

Sul fatto indaga la polizia.