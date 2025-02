Spaccata al bar, scattano i fumogeni: ladro in fuga con le caramelle. Decimo colpo in un anno e mezzo

Firenze, 19 febbraio 2025 – Un'altra spaccata nel cuore della notte. Dopo l’episodio di piazza Pier Vettori, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato il Bar Bonaiuti di viale Belfiore. "Alle 2.30 è scattato l'allarme con il fumogeno, ma il ladro è riuscito a entrare nel buco del vetro rotto – racconta la titolare, Denise Louise Bonaiuti, che gestisce il locale insieme alla sorella Debra Ann – È arrivato al banco delle caramelle, ma non si vedeva più nulla per via del fumogeno. Ha perso nel locale un coltellino e un accendino, non ha portato via nulla, forse solo un pacchetto di gommose. Noi non lasciamo più niente dentro il bar".

A sinistra il ladro mentre entra nel locale; a destra l'allarme fumogeno entrato in funzione

Le immagini sono chiare: un uomo con il viso coperto da una mascherina e un cappello ha infranto con un tombino la porta a vetri per poi scappare subito dopo una volta entrato in funzione l'allarme collegato ai fumogeni e alle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma il ladro è riuscito a dileguarsi. Un episodio che si somma a una lunga serie di attacchi al locale. "È la decima volta in un anno e mezzo – continua Bonaiuti –. Il 31 gennaio è successa la stessa cosa: hanno rotto il vetro, ma non sono entrati perché il fumogeno è scattato in tempo". Oltre al danno, anche la beffa: "L'assicurazione è aumentata, ci hanno messo la franchigia sui cristalli. Non dormo più, ho sempre paura che squilli il telefono. Abbiamo l’allarme collegato, ma non basta".

La rabbia cresce: "Io e mia sorella gestiamo il locale e non siamo in età da pensione, non possiamo andare avanti così. Se li prendono, il giorno dopo sono fuori. Se non ci sono leggi che tutelano, come possiamo difenderci? Se lo facciamo da sole, finiamo in galera".