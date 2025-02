Piazza Pier Vettori, quarta spaccata in un anno al bar Francesconi: ‘Ora basta’

Firenze, 19 febbraio 2025 – Ancora una notte di paura per il Bar Francesconi di piazza Pier Vettori. Alle 4.30 di martedì, ignoti hanno infranto la vetrata del locale e si sono introdotti all’interno, mettendo a segno il quarto furto in un anno, il secondo nel giro di tre mesi. I ladri sono scappati con il fondo cassa e una cinquantina di pacchetti di sigarette. Sul posto si sono precipitati i titolari e i carabinieri.

"Noi non ne possiamo più. Siamo penalizzati, siamo il primo scoglio tra le Cascine e il centro città. Chiediamo alla sindaca di venire a trovarci", afferma con amarezza Andrea Francesconi, che gestisce il bar insieme al padre Antonio e al fratello Marco.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira lo storico locale, aperto dal 1966. Lo scorso novembre, in un episodio analogo, due uomini incappucciati avevano sfondato la porta a vetri con un tombino e, in pochi minuti, erano fuggiti con il fondocassa e cento pacchetti di sigarette. Nonostante le telecamere di sorveglianza e il sistema di allarme, i malviventi agiscono con estrema disinvoltura, lasciando i titolari sempre più esasperati.

"Abbiamo aperto nel 1966 e mai come in questi ultimi anni ci sentiamo così impotenti e indifesi. Chi delinque si sente impunito" denuncia Andrea Francesconi. "Servono misure più severe".

Sul posto, dopo l’ennesima spaccata, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Ora saranno le indagini a chiarire se dietro questi furti ci sia una banda organizzata o più gruppi di ladri che agiscono con lo stesso metodo.