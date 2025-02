Furto con spaccata in centro: "Esasperati, così è invivibile"

Proseguono i ‘raid notturni’ negli esercizi commerciali di Sesto. Stavolta è toccato alla rosticceria ’Gli amici della griglia’ di via Galilei, con molti danni: "Una brutta sorpresa – racconta il titolare Andrea Cantini – e stiamo cercando di calcolare il furto. Sicuramente è sparita la cassa e alcuni strumenti costosi. Abbiamo fatto denuncia alla polizia, ma stiamo ancora facendo un inventario per capire che cosa abbiano preso". I danni, però, non si limitano a questo: "Per entrare – prosegue infatti Cantini – i ladri hanno forzato il bandone a motore che è completamente disastrato e poi hanno divelto la porta di ingresso e il ripristino di entrambi comporterà una grossa spesa. Siamo esasperati, la situazione è diventata invivibile. Non siamo i primi ad avere subito un furto, nelle scorse notti altri esercizi del centro sono stati presi di mira".

Il riferimento è a quanto accaduto a fine gennaio, all’incursione notturna al bar ’La Scala’ in piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dal palazzo comunale. Era stato portato via il fondo cassa, ma i danni erano stati consistenti. Sempre nella stessa notte avevano provato a entrare anche in altri locali. Martedì scorso, invece, a essere preso di mira è stato un esercizio di viale Michelangelo ’Vini Le Botti’, da dove hanno portato via l’incasso e tre bottiglie, con danni alla serranda e alla porta di ingresso.

Sandra Nistri