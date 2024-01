Università di Firenze, Mattarella inaugura l’anno accademico

Firenze, 3 gennaio 2023 – Inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del presidente Mattarella.

Si inaugurerà l'8 febbraio l'anno accademico 2023-24 dell'Università di Firenze. E alla cerimonia, organizzata al Teatro del Maggio Musicale, sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come fa sapere l'Ateneo di Firenze. L'evento, come annuncia una nota, "darà l'avvio ufficiale alle manifestazioni per i cento anni dell'Ateneo previste nel corso di tutto il 2024".

Mattarella aveva presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università di Firenze.