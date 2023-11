Il premio Pianeta Galileo al professor Luca Bindi

Firenze, 29 novembre 2023 – Si terrà giovedì 14 dicembre alle 10,30, nell’aula magna del rettorato dell’Università di Firenze in piazza San Marco, la cerimonia di consegna del premio Pianeta Galileo al professor Luca Bindi, ordinario di mineralogia all’Unifi. Sarà presente il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

Sarà l’occasione per assistere a un’intrigante lezione del professor Bindi, “papà” dei quasicristalli, sul tema “The Twilight Zone – Stiamo per entrare in un’altra dimensione: un viaggio nel meraviglioso mondo dei quasicristalli. Prossima fermata: la Twilight Zone!”.

L’evento si potrà seguire anche in streaming su www.unifi.it/webtv.

La motivazione del premio recita: “Significativo l’impegno nella divulgazione scientifica e in particolare nella diffusione delle conoscenze acquisite nella ricerca di un primo quasicristallo naturale, scoperta che ha aperto una nuova frontiera nella nostra conoscenza sullo stato solido con importanti ricadute nella Scienza dei Materiali e nelle conseguenti applicazioni di nuovi materiali. Importante è inoltre il messaggio rivolto ai giovani che sottolinea l’importanza dell’impegno necessario per superare le sfide che accompagnano la ricerca scientifica, senza mai perdere l’entusiasmo e la determinazione nel contribuire alla crescita della conoscenza scientifica”.