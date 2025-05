Ancora assunzioni nei supermercati

Unicoop Firenze ha aperto selezioni per profili tecnici e amministrativi, con sede prevalentemente a Firenze. Tra le figure ricercate ci sono uno specialista per l’ufficio contabilità merci, uno specialista per la gestione scorte nella direzione logistica, un customer experience innovation specialist da inserire nella direzione marketing, un analista software junior, un analista software per il Sap competence center e un senior networking specialist. Aperta anche una posizione per farmacisti da inserire nei punti vendita di Firenze. Le candidature si inviano attraverso il portale unicoopfirenze.altamiraweb.com.

Anche Esselunga è alla ricerca di nuovo personale da impiegare in Toscana. Le posizioni aperte riguardano farmacisti, addetti alla vendita, addetti alla sorveglianza e baristi. In Versilia e a Firenze si cercano inoltre addetti alla vendita stagionali da inserire durante il periodo estivo. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili su esselungajob.it.

Lidl ha attualmente una quarantina di posizioni aperte nella regione. Tra le selezioni in corso si segnalano un preparatore merce part time a Pontedera, in provincia di Pisa, un capo filiale per il punto vendita di via Cortona 5 a Firenze, un addetto vendite part time per le sole domeniche a Sinalunga, in provincia di Siena, un operatore di filiale part time a Follonica, in provincia di Grosseto, ed un addetto vendita a chiamata a Pescia, in provincia di Pistoia. L’elenco completo degli annunci si trovano su lavoro.lidl.it.