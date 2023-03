Firenze, ambientalisti imbrattano Palazzo Vecchio: fischi dai turisti. E Nardella si mette a pulire la facciata

Anche il sindaco Nardella a pulire la facciata di Palazzo Vecchio (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

Firenze, 17 marzo 2023 – Il venerdì è sempre più il giorno simbolo delle proteste di matrice ambientalista. Questa volta è stato preso di mira Palazzo Vecchio, imbrattato così come nelle scorse settimane era successo alla Regione e alla sede fiorentina del Ministero dell’Economia.

Subito partita l’opera di ripulitura, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Proprio mentre gli attivisti (sembra due, appartenenti al movimento Ultima Generazione) stavano compiendo l’atto di vandalismo, il sindaco Dario Nardella si trovava proprio sull’Arengario ed è stato lui a intervenire in prima persona per bloccarli per poi mettersi al lavoro insieme ad altri (compreso un passante) per ripulire la facciata mentre in piazza della Signoria stavano arrivando i vigili del fuoco. Intervenuta anche la polizia municipale. Il caso ha voluto che il gesto contro Palazzo Vecchio venisse inscenato dagli ambientalisti proprio durante un sopralluogo alle statue dell’Arengario per cui i restauratori erano già sul posto e dotati di spazzole e spugne. E’ stato così possibile intervenire subito perché è vero che la vernice usata è lavabile, ma non per questo non è capace di arrecare danni.

I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare gli ambientalisti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO