Consiglio regionale imbrattato, l’assessore Monni: “Colpa mia. Attivisti, parliamoci”

Firenze, 12 febbraio 2023 – «Gli attivisti di Ultima generazione hanno imbrattato la sede del Consiglio regionale con vernice lavabile. È colpa mia". Lo dice l’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni.

“Porto la colpa – dice – di non essere riuscita a far capire che la loro urgenza è la mia, di non aver fatto comprendere lo sforzo, l'impegno e la fatica. Porto la colpa di non avere raccontato abbastanza del lavoro faticoso per costruire il percorso toscano di transizione e probabilmente di non aver chiesto aiuto davanti alle tantissime difficoltà che presenta il cambiamento, quando va oltre alle parole. Ho bisogno di voi, dei vostri pensieri e delle vostre idee. Ho bisogno di dirvi che è sbagliato imbrattare una sede istituzionale e che certamente non avreste dovuto sentire la necessità di farlo per attirare la mia attenzione, perché l'avete sempre avuta, ma non sono riuscita a farvelo capire».

L’assessore ha scritto questo messaggio su Facebook.

«Ora, però, datemi la vostra. Cercatemi. Parliamoci. Lavoriamo assieme alla costruzione di un modello di sviluppo più giusto. Venite e parliamo anche del perché per poter fare un compiuto percorso di conversione energetica abbiamo bisogno di poter attraversare alcuni inverni senza lasciare al freddo le famiglie e chiuse le imprese, di come dobbiamo conciliare oggi e domani e di come tenere assieme giustizia climatica e giustizia sociale», ha concluso Monni.