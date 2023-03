Ambientalisti contro Palazzo Vecchio, Nardella: “Sono dei barbari”

foto Giuseppe Cabras/New Press Photo

Firenze, 17 marzo 2023 – “Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella ai primi cronisti accorsi sotto Palazzo Vecchio, dove la facciata è stata imbrattata con vernice da ambientalisti.

Nardella ne ha parlato appena sceso dal ponteggio sul quale era salito per dare una mano a pulire con idranti le pietre imbrattate con vernice arancione. Il sindaco era in piazza della Signoria per un sopralluogo mentre gli attivisti sono entrati in azione. Lui stesso è intervenuto a sua volta per bloccarne uno dando manforte ai vigili urbani che si stavano lanciando all'inseguimento. Per fortuna in piazza c'erano dei restauratori esperti, presenti per altri interventi a una scultura; ciò ha consentito di intervenire correttamente subito per rimuovere la vernice, usando acqua, e limitando il danneggiamento. La tempestività di questo intervento è ritenuta fondamentale. Sul posto anche i vigili del fuoco.