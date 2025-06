Baroque Festival. La grande classica in Santa Croce

Nell’ambito della decima edizione del Baroque Festival Florence, oggi alle 21 Auditorium Santa Croce al Tempio detto de’ Neri (Via San Giuseppe, Snc, Firenze; prenotazioni: 3758914223, [email protected]) l’Orchestra Il Contrappunto, con Andrea Mura, direttore; Damiano Tognetti, primo violino; Angela Camerini, flauto; Annalisa De Santis, arpa presentano il concerto sinfonico ‘Dal barocco al primo classicismo’. Eseguiranno, di Mozart, la Serenata n. 9 in re maggiore per orchestra Posthorn, KV 320, e il Concerto per flauto ed arpa in do maggiore, KV 299, oltre a musiche di Joseph Haydn e Carl Stamitz. Durata 60 minuti circa. L’Orchestra Il Contrappunto, composta sia da giovani musicisti sia da elementi esperti, è guidata dal direttore artistico Meastro Damiano Tognetti e dal Maestro Andrea Mura, direttore d’orchestra che, da anni, collabora sul territorio perché venga posta attenzione sulle questioni legate alla disabilità. Ha collaborato con musicisti quali Giuseppe Gibboni, Giuseppe Andaloro e Antonio Di Cristofano. O ancora i progetti con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, L’Association Music’Arte in Francia.

La decima edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze, prevede, fino al 27 giugno, 16 concerti con musicisti di rilevanza internazionale, quasi tutti in un luogo di grande valore artistico normalmente chiuso al pubblico: la Sala Capitolare di Santa Felicita (Piazza di Santa Felicita, 3), con affreschi di scuola giottesca, oltre che in altri luoghi di grande interesse storico-artistico di Firenze, come la Chiesa di Santa Felicita (col suo stupefacente Pontormo), l’Auditorium Santa Croce al Tempio detto de’ Neri in via San Giuseppe, nell’auditorium Santa Croce al Tempio, nella basilica della Santissima Annunziata, nella Pieve di San Martino a Sesto.