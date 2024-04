Stazione Belfiore, viaggio dentro il cantiere dell’Alta velocità a Firenze

Firenze, 10 aprile 2024 – Un viaggio per immagini dentro al cantiere dove procedono i lavori per la realizzazione della stazione dell’Alta velocità a Firenze (Video). Dal progetto di Norman Foster sta nascendo la “Stazione Belfiore” e, in superficie, il nuovo scalo Firenze Circondaria. Intorno a esso, oltre probabilmente a una serie di attività commerciali e di servizi, anche un vero e proprio hub di interscambi ferro-gomma. “La nuova stazione – precisa Giani attraverso il canale Telegram – Sarà connessa con quella di Firenze Santa Maria Novella attraverso il nuovo people-mover e tramvia e continuano i lavori al Passante che libererà spazio in superficie per maggiori treni regionali”. La talpa Iris continua lo scavo (secondo gli ultimi dati registrati, l’8 marzo aveva percorso 597 metri) per allacciare la zona di Campo di Marte al quadrante nord ovest della città e, nel video diffuso dalla Regione, è possibile vedere l’opera in itinere nel suo complesso.