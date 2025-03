Borgo San Lorenzo in difficoltà: fossi esondati, strade allagate e danni. Allerta rossa

Borgo San Lorenzo (Firenze), 14 marzo 2025 – Paura a Borgo San Lorenzo per l’allagamento di diverse strade a causa dell’esondazione dei fossi. La pioggia incessante fin da prima dell’alba non ha dato tregua fino a metà mattina. Con l’allerta che da arancione diventa rossa.

I corsi d’acqua si sono immediatamente ingrossati e appunto alcuni di questi, quelli minori, sono usciti dagli argini allagando le strade. Una giornata difficile, cone le scuole di ogni ordine e grado chiuse e un’allerta che a mezzogiorno da arancione è diventata rossa. Sotto stretta osservazione c’è la Sieve.

E ci sono diverse chiusure. Il ponte di Sagginale sulla Sieve è stato interdetto al transito veicolare per il rischio esondazione. Chiusa la strada comunale Sagginale-Rabatta, chiusa la strada per Luco (frazione raggiungibile via Senni).

La Sp41 è attualmente chiusa prima del Ponte a Vicchio a scopo precauzionale considerato l’innalzamento del fiume Sieve. Le altre strade Ss67, Sp551, Sp556 e la viabilita’ comunale sono percorribili.

Due immagini degli allagamenti che interessano Borgo San Lorenzo. Sono diverse le strade chiuse nel territorio comunale. Preoccupa l'innalzamento del livello della Sieve

"Numerosi fossi sono esondati – dicono dal Comune di Borgo San Lorenzo – provocando l’interruzione di diverse strade e l’allagamento di numerose vie. La Centrale Operativa Comunale è attivamente impegnata, in collaborazione con la Protezione Civile, per contenere i danni e garantire al massimo la sicurezza della popolazione, gestendo le numerose situazioni su cui si sta rendendo necessario un intervento. Il fiume Sieve, in alcuni punti, presenta un elevato rischio di esondazione. Si raccomanda alla cittadinanza di non spostarsi, se non per motivi di stretta necessità”.