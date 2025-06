Affitti turistici brevi. Prima autorizzazione con il nuovo regolamento comunale

Palazzo Vecchio ha rilasciato la prima autorizzazione per una nuova attività di locazione turistica breve dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale. "Abbiamo rilasciato la prima autorizzazione per una nuova attività di locazione turistica breve - spiega l’assessore al turismo Jacopo Vicini (nella foto) -. È un passaggio molto importante, dallo scorso 31 maggio infatti per aprire un’attività di questo tipo è necessario avere l’autorizzazione del Comune che si può ottenere solo rispettando precise regole per la sicurezza, l’adeguatezza e la dignità delle strutture, per misure minime degli appartamenti. Tutto questo è previsto dal nuovo regolamento per le locazioni turistiche brevi del Comune, che fa seguito al testo unico per il turismo della Regione Toscana, e che è per noi uno strumento concreto anche per contrastare l’abusivismo, l’evasione fiscale e più in generale sanzionare chi non opera secondo le regole". "Il nostro obiettivo primario è quello di avere un turismo sempre più sostenibile, e al tempo stesso migliorare la qualità dell’accoglienza, favorendo una maggiore informazione del turista sulle corrette modalità di fruizione della nostra città, per una migliore convivenza tra chi è qui in visita e chi a Firenze ci vive - aggiunge Vicini -. Col sistema delle autorizzazioni e l’istituzione del registro comunale delle locazioni turistiche brevi avremo un quadro sempre aggiornato".