A piedi dall’Artico. L’impresa di Matteo

È arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, proprio come previsto. Matteo Bucci, 24 anni, ingegnere ambientale di Signa, ha concluso la sua sfida: percorrere a piedi 3.200 km, pari a 75 maratone in 50 giorni, dal circolo polare artico fino a Firenze. Partito in auto dalla Toscana lo scorso 26 luglio, ha guidato sino a Stoccolma e quindi ha raggiunto Rovaniemi, in Finlandia, dove è iniziata la sua avventura a piedi. Con lui, il videomaker australiano Timothy Kerr che ha raccontato il percorso tappa dopo tappa per documentare l’impresa, ma anche per aiutare la raccolta fondi attraverso i social.

Al ritmo di circa 60 km al giorno, Matteo ha toccato Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e quindi ha percorso la penisola fino a casa. "Sono felice e anche incredulo di essere riuscito a completare la sfida – ha commentato ieri, arrivando a Firenze -. È stata una grande avventura che ci ha permesso anche di raccogliere fondi per l’associazione ’Il pane quotidiano’, che dal 1898 opera per i più bisognosi dando sostegno materiale ed economico".

Matteo Bucci ha iniziato ad appassionarsi alla maratona partendo dalle due ruote. Dopo un primo percorso in bici, dalla Slovenia alla Croazia, si è avvicinato alla corsa e ha iniziato ad allenarsi per migliorare le sue prestazioni, partecipando a una prima maratona in California, dove nel frattempo si era trasferito per un tirocinio. Da qui all’idea di mettersi sempre più alla prova, fino al progetto "Artic to Florence, dall’Artico a Firenze".

Lisa Ciardi