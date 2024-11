Firenze, la città si accende a festa: il nostro viaggio tra i mercatini natalizi

Firenze, 25 novembre 2024 - I mercatini di Natale tornano ad animare vie e piazze tra casette nordiche, luminarie, mercati straordinari ed eventi speciali che accendono e catapultano la città nel pieno dello spirito natalizio. Alcuni sono ormai entrati nelle tradizioni cittadine dell’Avvento, altri sono delle vere e proprie novità. Ma andiamo per ordine.

A Firenze torna il tradizionale Weihnachtsmark di piazza Santa Croce. Fino al 22 dicembre gli oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno, porteranno i profumi e i sapori tipici con prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa. In programma un fitto calendario di eventi, con una particolare attenzione all'intrattenimento per i più piccoli. Al Mercato, inoltre, sarà presente la casetta di Babbo Natale nella quale saranno organizzati giochi per bambini che potranno lasciare la letterina e poi tanta musica dal vivo.

Se fino al 6 gennaio al centro polivalente San Donato (tutti i giorni dalle 10 alle 19.30) il mercatino di Natale vi aspetta con 50 casette di legno al cui interno trovare idee regalo, prodotti artigianali e strette food tutti da scoprire e, dal 7 dicembre al 19 gennaio al parco di San Donato, tutti in pista sul ghiaccio, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19 il Parterre (piazza della Libertà) ospiterà Joulutori – Mercato di Natale Nordico con una vasta gamma di prodotti del nord Europa.

La Fiera internazionale della Ceramica si veste a festa e il 30 novembre e il 1 dicembre torna in piazza Ognissanti con la sua edizione speciale in versione natalizia. In piazza dei Ciompi il 7 e l'8 dicembre (dalle 10 alle 20) su il sipario su Artefacendo, la mostra mercato in cui gli artigiani mostrano dal vivo ai visitatori le fasi più caratteristiche delle loro produzioni mentre dal 13 al 15 (dalle 10 alle 20) ARTour porterà in piazza Strozzi il meglio dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, seguito dal 20 al 23, sempre in piazza Strozzi, dai prodotti enogastronomici artigiani del gusto. Acquistando in entrambi gli ARTour, si avrà diritto a uno sconto per l’ingresso a Palazzo Strozzi. Sedici casette in legno in stile altoatesino arrivano in piazza Santa Maria Novella per i mercatini di Natale ChristmARS 2024 organizzati dall’associazione Ars Manualis e incentrati sul fatto a mano. Dal 7 al 22 dicembre gli stand addobbati in stile natalizio mettono in mostra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano, arti orafe, pelletteria, legatoria, tessuti, ceramica, legno, mosaico fiorentino ed enogastronomia.

Ma gli appuntamenti con i mercatini sono tanti: domenica 1 dicembre gli appassionati potranno partecipare a Savonarola Antiquaria mentre sabato 14 e domenica 15 dicembre a Indipendenza Antiquaria. Collezionismo e artigianato sfileranno anche il 1 dicembre in piazza Dalmazia che ospiterà l'8 dicembre il Festival con l'esibizione di tre cori gospel. In via Aretina il 15 dicembre la caccia al tesoro tra le botteghe del quartiere e in Borgo La Croce l'8 e il 14 dicembre un concerto Jazz che animerà tutta la strada. Infine, mano all'agenda.