A Firenze vince il Natale solidale: ecco gli appuntamenti per "fare del bene"

Firenze, 25 novembre 2024 - La festa più attesa dell’anno, un momento in cui dedicarsi ai propri cari senza lasciare indietro nessuno. A Firenze il Natale è molto più di alberi addobbati e luci scintillanti: è un’occasione concreta di solidarietà e riscoprire il vero spirito del 25 dicembre. D'altra parte come diceva H.D.Thoreau “la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai". Ecco una mappa con le principali iniziative in città. Che Natale sarebbe senza un pasto caldo?

La Fondazione Caritas onlus invita a donare un menu natalizio per gli ospiti delle mense cittadine. Attraverso il sito "La spesa che vale", progetto che permette di sostenere il servizio gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas, attraverso una spesa online solidale, si possono donare oltre ai singoli prodotti anche interi menu per le Feste in pacchetti” per 4, 10 o 30 persone. Anche quest’anno torna il mercato di Natale di Pallium, l'associazione che cura gratuitamente a casa, ogni giorno, malati oncologici e affetti da patologie neurologiche degenerative e anziani con gravi malattie: il 7 e 8 dicembre presso il Grand Hotel Adriatico in via Maso Finiguerra (dalla 10 alle 18) ci sarà la possibilità di scegliere tra tanti regali di Natale che permetteranno di sostenere l’assistenza sanitaria domiciliare e dare la possibilità di far rivivere vecchi oggetti. Sabato 30 novembre al mercato di piazza Acciaiuaoli al Galluzzo, i volontari Lilt saranno presente con uno stand di raccolta fondi: con una piccola offerta sarà possibile portare a casa dei profumatori di ambiente e contribuire ai servizi che la Lilt porta avanti sul territorio.

Il mercatino ATT - Associazione Tumori Toscana, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre al Palazzo degli Affari (dalle 9.30 alle 19) è un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà e dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie. Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti ma ci sarà spazio anche per creazioni di oggettistica e gioielli artigianali e non mancherà, ovviamente, un vasto reparto food & wine per i più golosi. Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze di nuovo insieme con i Cesti di Natale solidali, disponibili da fine novembre nei punti vendita Coop.fi.

Non è finita qui. Dal 6 all'8 dicembre il mercatino di Natale organizzato dalla Croce Rossa di Firenze torna nella sede storica dell’organizzazione, in Palazzo Capponi, in Oltrarno. L’appuntamento si svolge da oltre 25 anni e permette ogni anno di aiutare oltre 2.000 persone in città, tra indigenti, malati e soggetti con problemi di reinserimento sociale.Nataleperfile è il Mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi in favore dell'attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio. La 21esima edizione si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre a Palazzo Corsini con oltre 30 stand di espositori di vari settori merceologici.