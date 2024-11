A Firenze torna la magia dell'albero di Natale in piazza Duomo

Firenze, 25 novembre 2024 - Come da tradizione, l'8 dicembre, verrà accesso l'albero di piazza Duomo e contemporaneamente si darà il via anche a Green Line: il festival di luci che ogni anno illumina i maggiori monumenti di Firenze durante tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio. Le proiezioni rimangono accese dalle 17.30 alle 24.

Invece, dal 1 dicembre dicembre al 31 marzo torna per il secondo anno consecutivo la ruota panoramica nel parco delle Cascine in occasione delle festività natalizie. Per un primo periodo (fino al 19 gennaio) sarà affiancata da una pista di pattinaggio sul ghiaccio di oltre 1.300 metri quadri di superficie, da addobbi natalizi e da attività collaterali con spettacoli a tema dedicati ai bambini e alle famiglie. In un secondo periodo, dal 20 gennaio fino a tutto il mese di marzo, "sotto alla ruota panoramica saranno invece organizzate iniziative culturali e di intrattenimento con piccoli spettacoli, animazioni per i più piccoli e mostre mercato di prodotti toscani alimentari e non".

Tra i tradizionali riti fiorentini, torna anche il “giocattolo sospeso”, dopo il successo delle edizioni 2021, 2022 e 2023. E così anche in vista del Natale 2024 chi vuole potrà acquistare un giocattolo e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà nei negozi che aderiscono all’iniziativa. La modalità è la stessa degli scorsi anni: commercianti di giocattoli che sceglieranno di partecipare all'iniziativa potranno esibire all'esterno un logo di riconoscimento con un numero identificativo fornito dal Comune. In questi negozi chiunque vorrà potrà donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e consegnato ai destinatari attraverso associazioni di volontariato coordinate dal Comune. Come l’anno scorso parteciperanno all’iniziativa le reti di solidarietà dei cinque Quartieri. Novità dell’edizione di quest’anno sono le “Divertimappe”, guide urbane di Firenze inframmezzate da curiosità e giochi, che verranno consegnate agli esercenti aderenti all’iniziativa e regalate ai clienti che decideranno di partecipare all’evento lasciando sospeso un giocattolo. Queste particolari mappe, intitolate "Scopri Firenze scrigno di arte e cultura", sono rivolte a bambini e le loro famiglie ed offrono informazioni puntuali, seguendo tre diversi filoni tematici, per una visita giocosa e insolita della città. Sono state realizzate, in italiano e inglese, grazie al Comune di Firenze e con il sostegno del Ministero del Turismo – Fondo Unesco e Città Creative.