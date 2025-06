Firenze, lo ‘Stabat Mater’ di Pergolesi risuona alla chiesa del Sacro Cuore al Romito

Firenze, 19 giugno2025 - Il 20 giugno alle ore 21 alla chiesa del Sacro Cuore al Romito in piazza Baldinucci, Thalida Fogarassi, soprano, Ramona Peter contralto, con Ladislau Petru Horvath violino e direzione, Anton Horvath al violino, Sergio Paglicci al clarinetto, Francesco Furlanich al fagotto, presentano lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Pagina struggente, che tratteggia il dolore più terribile che un essere umano possa povare, quello di una madre che assiste alla morte del proprio figlio. Uno Stabat Mater che tende a trasporre la rappresentazione sacrale su un piano teatrale, nel quale mostrare i sentimenti dell’uomo e non solo la manifestazione della dimensione divina. Un raggio di luce che induce nell’ascoltatore la luce di una speranza che non avrà mai fine. A ingresso libero con offerta. Maurizio Costanzo