Alla scoperta di una foresta millenaria, torna il festival a Vallombrosa. Ecco tutti gli eventi

Firenze 25 agosto 2025 – Due fine settimana dedicati a Vallombrosa e alla potenzialità ancora inespresse di questo straordinario luogo alle porte di Firenze. Il 29, 30 e 31 agosto e il 6 e 7 settembre si svolgerà la terza edizione di “Foresta maestra. Festival generativo” promosso all’Associazione Vallombrosa La Foresta di Firenze Ets: seminari, passeggiate, trekking, concerti e molto altro che consentiranno di scoprire o riscoprire tutto ciò che potrebbe animare uno dei luoghi più suggestivi del territorio fiorentino. Si tratta di un appuntamento culturale, ambientale e partecipativo si è già affermato come modello di valorizzazione sostenibile del territorio e della sua foresta millenaria.

Il Festival

Il Festival nasce con una vocazione “generativa”: non solo un insieme di eventi, ma un processo attivo e collaborativo, volto a innescare percorsi di crescita culturale, sociale ed ecologica duraturi. Proprio per questo, la manifestazione coinvolge numerosi soggetti istituzionali, associazioni, realtà locali e cittadini, unendo riflessione, esperienza e comunità. Il Festival 2025 si aprirà venerdì 29 agosto a Firenze, presso la Chiesa di Santa Trinita, con un incontro pubblico dal titolo "La Foresta Maestra, la Metropoli, l’attivazione delle comunità", dedicato al ruolo della foresta nel ripensamento ecologico dell’area urbana fiorentina e al ruolo di attivazione sociale svolta dal festival. Nella stessa giornata, a Vallombrosa, sarà presentato il Manifesto per una Toscana accessibile, seguito da una suggestiva passeggiata notturna nella foresta, in collaborazione con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità.

Ad agosto

Sabato 30 agosto, Vallombrosa sarà animata da una serie di iniziative. In mattinata e nel pomeriggio si terranno passeggiate botaniche con accompagnamento musicale lungo l’Anello del Silenzio e laboratori erboristici per la preparazione di un unguento medicamentoso presso l’Hotel Rifugio La Foresta. Sempre in questi orari, l’arboreto sperimentale aprirà le porte per visite arricchite da letture dantesche a cura di Lorenzo Bastida e musica, riservate ai soci. Nel pomeriggio, nella Sala capitolare, si svolgerà il convegno “Foresta Maestra di salute e benessere”, mentre il Pratone di Vallombrosa ospiterà il “Foresta Maestra Music Fest”, la terza edizione del festival che unisce cantautorato, natura e incontri culturali. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni di Giacomo Laser, Yumeia, Lucido, Luchino Luce, Cecco e Cipo e Filippo Spreafico. Il festival nasce dalla volontà di far vivere la musica in modo autentico, in un luogo straordinario come la foresta di Vallombrosa, valorizzata attraverso una formula acustica che mette in connessione diretta pubblico e natura. L’evento è organizzato da Inox (Inossidabile Srl) e sostenuto dalla Città Metropolitana di Firenze. Per tutta la giornata, la Strada Pratone sarà animata da un vivace mercato con street food.

Domenica 31 agosto, alle 9.30, è previsto il ritrovo per il BabboBike VallombrosaTrail, un raduno non competitivo di mountain bike tradizionali ed elettriche con partenza dalla Segheria. In mattinata, passeggiate botaniche condurranno al Faggio del Pastore, dove si terrà una performance musicale; in parallelo proseguiranno i laboratori erboristici e le visite all’Arboreto Sperimentale. Sempre al Pratone, si svolgerà un incontro di musica e yoga con Simone Baldini Tosi. Nel pomeriggio, nuove passeggiate botaniche lungo l’Anello del Silenzio si alterneranno al convegno “Le sfide dell’Europa in un mondo che cambia” nella Sala Capitolare. La giornata si concluderà con la performance musicale “Rapsodia Toscana. Tra poesia popolare e poesia colta” a cura del Maestro Orio Odori, al Pratone, mentre il mercato domenicale continuerà ad animare la Strada Pratone. Il 6 settembre, il Festival si sposterà tra Vallombrosa e Reggello per un trekking attraverso i parchi storici di Acquabella e Sammezzano, mentre la sera al Cinema Excelsior sarà proiettato il film “La Restanza”, con dibattito e letture poetiche.

A settembre

Il 7 settembre, giornata conclusiva, sarà dedicata alla riflessione sulla sostenibilità del lavoro attraverso la regola benedettina, seguita da un concerto e da una cena conviviale per partner e organizzatori. Tra le iniziative permanenti legate al Festival, si segnalano diversi progetti di particolare rilevanza. Innanzitutto, la realizzazione di un nuovo sentiero Cai che segue il tracciato dell’antica cremagliera, offrendo così un percorso suggestivo e ricco di storia. A questo si affianca un’importante opera di digitalizzazione e mappatura dei sentieri, utile sia per la fruizione turistica sia per la tutela dell’ambiente. Il programma include anche una mostra fotografica dedicata alla transumanza nel Pratomagno, che valorizza le tradizioni locali e il rapporto con il territorio. Infine, le conferenze intitolate “Vallombrosabasics” mirano a offrire momenti di formazione ambientale per i visitatori, promuovendo una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ecosistema.

"Riscopriamo la foresta”

“Foresta Maestra è molto più di un festival – spiega Angelo Rabatti presidente dell’associazione Vallombrosa Foresta di Firenze -: è un percorso collettivo che nasce dal desiderio di riscoprire la foresta di Vallombrosa non solo come luogo naturale straordinario, ma come spazio vivo di relazioni, cultura e trasformazione. In un tempo in cui parlare di ecologia significa parlare di futuro, abbiamo voluto costruire un’esperienza che metta in dialogo la bellezza del territorio con i saperi, le arti, le comunità e le istituzioni. Il nostro obiettivo è generare connessioni durature tra persone, idee e paesaggi, perché crediamo che da luoghi come Vallombrosa possa nascere un nuovo modo di abitare il presente con consapevolezza e cura”. Il Festival è organizzato con il sostegno della Regione Toscana, del Comune di Reggello, della Città Metropolitana di Firenze e in collaborazione con i Carabinieri Forestali, con il coinvolgimento attivo di numerosi enti, associazioni e cittadini. “La terza edizione del Festival Foresta Maestra è un’occasione speciale per riscoprire e vivere appieno la bellezza unica di Vallombrosa – dice Piero Giunti, sindaco di Reggello -, un luogo che per Reggello è molto più di una semplice località: è storia, natura, spiritualità e accoglienza. Questo festival riesce a mettere insieme tutto ciò che rende il nostro territorio straordinario, unendo cultura, arte, musica e paesaggio in un’esperienza che parla al cuore di chi partecipa. È anche un momento di comunità, in cui cittadini, visitatori e ospiti si incontrano e si lasciano ispirare dalla magia di questo scenario. Come amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere un evento che valorizza le nostre radici e allo stesso tempo guarda al futuro, portando a Reggello nuove energie e nuove storie da raccontare”.