Un nuovo mercato settimanale. In vendita ortofrutta e alimentari

A Montelupo, il prossimo autunno, nascerà un nuovo mercato settimanale alimentare e ortofrutticolo nel centro storico, che si svolgerà ogni mercoledì dalle 7.30 alle 13 nelle aree di piazza della Libertà, corso Giuseppe Garibaldi e piazza Salvo d’Acquisto. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, che ha intanto pubblicato il bando per individuare gli operatori interessati a partecipare alla nuova iniziativa. Un bando che prevede l’assegnazione di otto nuovi posti: cinque destinati a operatori del settore alimentare, due ai produttori agricoli e uno ai portatori di handicap. Un progetto nato a seguito di una serie di confronti con gli operatori economici del territorio, anche alla luce dei due incontri tenutisi nei mesi scorsi (il 20 maggio e il 25 luglio, per la precisione) tra il Comune e le categorie economiche interessate. Dopo il via libera della giunta arrivato lo scorso mese, gli operatori interessati possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando reperibile sul sito web del Comune di Montelupo, entro il prossimo 26 settembre (inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]). Nella formazione della graduatoria saranno considerati, oltre ai requisiti richiesti, anche alcuni elementi che possono attribuire un punteggio aggiuntivo, tra cui anzianità di iscrizione al Registro delle imprese, possesso di certificazioni di qualità o tipicità dei prodotti (DOP, IGP, biologico, ecc.) età del titolare o della maggioranza dei soci (con punteggio aggiuntivo per gli Under 35) e titolarità di un posteggio per il commercio su area pubblica nel Comune di Montelupo. Il nuovo mercato, essendo in via sperimentale, avrà durata di dodici mesi.

L’obiettivo della giunta Londi è quello di far sì che possa diventare permanente, anche se ciò dipenderà dal successo riscontrato, dal gradimento di cittadini e operatori e dall’impatto sulla viabilità. "Si tratta di un importante intervento per promuovere la vitalità del centro cittadino. Un mercato che si aggiungerà a quello del sabato mattina in piazza Unione Europea – ha commentato il sindaco Simone Londi - lasceremo il bando aperto un mese proprio per dare la possibilità a un maggior numero di operatori di partecipare. Ringrazio l’ufficio Suap del comune di Montelupo e le varie associazioni di categoria con le quali ci siamo interfacciati in questi mesi".