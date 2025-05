"Rilanciare i mercati settimanali. Attivarne uno nuovo a Ponticelli"

SANTA MARIA A MONTE"Le nostre proposte concrete e fattibili rivolte all’amministrazione comunale per rilanciare i mercati settimanali sono quelle di avviare una campagna pubblicitaria, cartelloni sulle vie Francesca, di Bientina e Montecalvoli con indicati i giorni dei mercati di Montecalvoli e Santa Maria a Monte. Parcheggi riservati a chi viene al mercato. Invito ai venditori ambulanti a partecipare ai mercati con suolo pubblico gratis per sei mesi. E un tavolo operativo per organizzare il nuovo mercato settimanale a Ponticelli e la riqualificazione dei mercati di Montecalvoli e Santa Maria a Monte". Queste le proposte emerse dall’incontro di giovedì sera nella sala consiliare organizzato da Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica alla presenza del segretario provinciale di Azione Pisa Alberto Manca, Benedetti e Sergio Piane e Alberto Fausto Vanni di Azione Santa Maria a Monte, Repubblicazioni e Santa Maria a Monte Civica.

In apertura dell’incontro Vanni ha informato che l’assessore al commercio e alle attività produttive Roberto Michi gli ha comunicato di essere "impossibilitato a partecipare". "Da tutti i presenti – dice Vanni – è stato detto che occorrono nuove idee ed energie per rilanciare i mercati settimanali di Santa Maria a Monte e Montecalvoli ed è stata accettata all’unanimità l’idea di avviare un nuovo mercato a Ponticelli. Idea accettata anche dalle categorie interessate. E’ chiaro che al primo posto dei servizi per i mercati devono esserci i parcheggi e noi suggeriamo ancora di realizzarne uno nella valle del Marchetti. Chiediamo un incontro con l’assessore Roberto Michi insieme a Confcommercio e Confesercenti".