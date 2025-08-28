Tre giorni di festa tra eventi e birra

Tre giorni di festa con birra, specialità gastronomiche e convivialità. L’associazione gemellaggi di Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, presenta il 32esimo “Appuntamento con la Birra di Neustadt“ a.d. Aisch (Germania), che si terrà venerdì 5 e sabato 6 settembre al Parco Urbano. Un evento che da oltre trent’anni rafforza il legame tra le due comunità gemellate e che porta a Montespertoli l’atmosfera tipica delle feste bavaresi. Saranno due serate all’insegna della musica e delle eccellenze gastronomiche, con le tradizionali birre tedesche accompagnate da piatti tipici come würstel, brezeln e molte altre specialità.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di un appuntamento particolarmente significativo: domenica 7 alle 18.30 nel Palazzo comunale, si svolgerà infatti una cerimonia dedicata a Klaus Meier, sindaco di Neustadt a/d Aisch dal 2008, che si appresta a concludere il suo lungo mandato. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Alessio Mugnaini, dello stesso Klaus Meier e del presidente dell’Associazione Gemellaggi di Montespertoli Giuseppe Statello.

A seguire, la consegna di un dono voluto dall’amministrazione comunale e la proiezione di un video che ripercorrerà gli anni di amicizia tra le due comunità. Infine un brindisi, suggellando il valore del gemellaggio tra Montespertoli e Neustadt, un legame che si rinnova di anno in anno.