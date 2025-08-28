Parco Amboise verso il piano di restyling

"Il sindaco e la giunta si sono impegnati ad avviare un confronto con la cittadinanza per valorizzare il parco Amboise". È quanto prevede la mozione presentata in consiglio comunale dal capogruppo di In Comune per Vinci Giuseppe Pandolfi (nella foto), approvata dopo un emendamento presentato dalla maggioranza.

"In vista della realizzazione, nelle immediate vicinanze, del nuovo centro di aggregazione giovanile per Vinci capoluogo, l’amministrazione intende rafforzare il percorso di collaborazione con le consulte comunali, a partire da quella dei giovani, così da promuovere una progettualità realmente condivisa e coerente con le esigenze delle nuove generazioni nella fruizione degli spazi pubblici – si legge nel documento emendato – è inoltre in programma l’attivazione di un piano che preveda la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato, nell’ambito di una strategia più ampia di attenzione al verde pubblico, con interventi pensati in una logica di sostenibilità, inclusione e continuità con gli sviluppi futuri. Per comprendere esigenze e suggerimenti progettuali per la riqualificazione dell’area verde in una ottica di progettazione partecipata".

Il percorso di "progettazione partecipata" con i cittadini dovrebbe quindi prendere il via nei prossimi mesi. La giunta Vanni, nel frattempo, dovrà lavorare con gli uffici comunali per definire un nuovo progetto organico di risistemazione dell’area, cominciando dal rilievo di tutte le alberature e attrezzature esistenti. Oltre che per il reperimento dei fondi necessari per portare a termine l’intervento di riqualificazione.