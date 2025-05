Massa guarda al futuro: "La città si trasformerà. Investiti 150milioni di euro"

di Alfredo Marchetti

Sarà un 2026 caratterizzato da tagli di nastri, cantieri conclusi, in settori che spazziano dal sociale alla viabilità, per giovani e anziani, dal turismo alla sanità. I massesi vedranno una città completamente trasformata, dalle montagne al mare. Il sindaco Francesco Persiani si sta trovando a governare un mastodontico progetto fatto da più cantieri che rivoluzionerà la città come la conosciamo. Dall’aeroporto alla Casa della Salute, dai progetti del Pnrr alla ex Variante Aurealia: totale 150 milioni di euro. "Un progetto che ne racchiude tanti e che darà alla comunità una città completamente rimodellata: ci sono progetti a tutto tondo, dal sociale ai giovani, passando per la viabilità al sociale" rivela il sindaco, al termine dell’intervista.

Castello Malaspina "Per il Castello Malaspina stiamo completando la prima parte degli interventi che riguardano la copertura. E’ stato ultimato l’impianto di riscaldamento ed è stata realizzata la sola chiusura delle tracce dei pavimenti in quanto la sistemazione degli stessi, unitamente all’impianto elettrico saranno completati con ulteriori risorse. La Soprintendenza sta lavorando al restauro degli infissi e dei pozzi. Entro fine anno il palazzo rinascimentale sarà rinnovato. Abbiamo intenzione per il prossimo anno di mettere in bilancio ulteriori somme per la valorizzazione del castello. Finora sono stati previsti circa 800mila euro con risorse Pnrr, oltre altri 500mila, finanziati dalla Soprintendenza e ulteriori 220mila euro dal Governo. Il nostro cantiere terminerà alla fine di giugno, mentre quello della Soprintendenza terminerà più tardi, vista la scoperta degli affreschi. La loggetta Albericiana sarà oggetto di un intervento per ulteriori 150mila euro, con probabile utilizzo di dotazioni di realtà virtuale, allo scopo di ottimizzare la visualizzazione del disegno complessivo degli affreschi originali sulla base dei rinvenimenti trovati. Puntiamo a rendere il castello fruibile tra marzo e giugno 2026, compreso le operazioni di collaudo".

Ex Mercato Coperto "Il piano terra – prosegue – è stato completamente trasformato in un archivio moderno e funzionale, che già ospita i volumi della biblioteca e in futuro accoglierà documentazione edilizia, anagrafica e altro. Il piano superiore è quasi pronto, con interventi strutturali che renderanno carrabile il corridoio centrale. Sarà uno spazio vivo, aperto a mostre, convegni ed eventi. Anche l’area commerciale lato mare è in fase di sistemazione. Un progetto da 3,8 milioni che dà nuova vita a un luogo storico".

Ex Cat: "Il progetto costa 4,5 milioni. I lavori sono arrivati al tetto. Qui nascerà un vero e proprio polo culturale: al primo piano, la Casa delle Arti ospiterà sale per musica, teatro e lettura. È in corso la progettazione dell’auditorium e sarà realizzato anche un parcheggio con coperture fotovoltaiche. Dopo decenni, siamo prossimi all’approvazione del Parco del Pomario, con un investimento previsto tra i 600 e i 700 mila euro. Una rigenerazione urbana dal cuore verde e creativo".

Ugo Pisa: "È uno dei progetti più articolati e ambiziosi – prosegue –, e siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma. A fine anno sarà completato il primo lotto: uno studentato e il Museo del Mare, con un nuovo finanziamento da 150mila euro da parte della Regione. Le sedi delle associazioni saranno ospitate al piano superiore. Nel secondo lotto nasceranno il centro anziani e giovanile, con ristoro e spogliatoi per l’area sportiva. Il terzo lotto ospiterà la centrale termica del parco. Il quarto accoglierà il “Dopo di noi” e l’emergenza abitativa. Le tre palazzine anteriori saranno pronte per ottobre, mentre siamo ancora all’inizio per le strutture posteriori. In estate partiranno i lavori dei campi sportivi e della struttura per il “Dopo di noi”. Il progetto ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Per tutti i nuovi spazi, abbiamo previsto un milione di euro destinato agli arredi".