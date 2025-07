Prato, cancellati spettacoli e concerti del Birra+ Festival di Maliseti

Prato, 3 luglio 2025 - A poche ore dal via della serie di spettacoli e concerti che avrebbero dovuto caratterizzare fino al 20 luglio la terza edizione del Birra+ Festival di Maliseti, ecco il clamoroso passo indietro, con la cancellazione di tutti gli eventi. "A seguito delle sempre più stringenti normative che regolamentano il settore degli eventi, siamo costretti a comunicare con dispiacere la cancellazione degli spettacoli musicali inizialmente previsti nel programma", fanno sapere gli organizzatori. Restano invece confermati street food, giostre e mercatini. "L’evento, che quest’anno raggiunge la sua terza edizione, proseguirà regolarmente tutte le sere dal 3 al 20 luglio 2025 con un ricco calendario di attività alternative: Street Food: con specialità gastronomiche da tutta Italia; Birre artigianali e bevande: per tutti i gusti; Giostre e attrazioni: per il divertimento di grandi e piccini; Mercatini: con prodotti locali e artigianali. Nonostante la modifica al programma originale - concludono gli organizzatori - l’evento manterrà il suo carattere festoso e conviviale, offrendo ai visitatori diciotto serate di intrattenimento, buon cibo e divertimento nel cuore di Prato".