Torna "Maliseti Birra+Festival". Da domani musica e street food. Arrivano anche Ceccherini e Blebla

L’estate entra nel vivo e per il terzo anno consecutivo farà rima con "Maliseti Birra + Festival". La manifestazione a ingresso libero dalle 19, che va in scena nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via di Maliseti e via del Guado, è pronta a tornare da domani sera e proseguirà fino al 20 luglio, per un totale di diciotto serate contraddistinte da musica live, street food, giostre e spettacoli. Si parte con l’appuntamento dedicato al Mamamia in Tour, mentre venerdì sarà protagonista la musica elettronica con Metempsicosi (Ricky Le Roy, Oozicky e Joy Kitikonti). La settimana si chiude sabato con l’esibizione de La Combriccola del Blasco, tribute band ufficiale di Vasco Rossi, e domenica con lo spettacolo del Circo Nero. Il programma della seconda settimana di iniziative verrà inaugurato lunedì dalle giovanissime band della School Rock di Massimo Dattoli. Si va avanti martedì con la musica latina di Baila Che Ti Passa e mercoledì con la serata animata da Le Dodici Note, con esibizioni singole degli allievi e delle band della scuola. Giovedì 10 luglio ecco uno degli appuntamenti più attesi, visto che sul palco salirà il rapper Blebla per presentare il suo progetto Fiordaliso, che coinvolge 57 musicisti, cantanti e attori di Prato.

Venerdì 11 spazio alla musica anni 90 e sabato 12 a quella di Radio Mitology. Altro ospite d’eccezione sarà Massimo Ceccherini, il cui dj set caratterizzerà la serata di domenica 13 luglio. Infine, la terza settimana scatterà con l’esibizione della scuola di musica l’Ottava Nota. Il giorno successivo sarà nuovamente dedicato a Baila Che Ti Passa, mentre quello dopo alla Scuola Dodici Note e alla Dispensa Musicale. Giovedì 17 luglio band emergenti si sfideranno sul palco a suon di chitarre e batteria per il Rock Contest, mentre venerdì 18 sarà protagonista la musica dell’Insomnia Discoacropoli, una delle più leggendarie discoteche d’Italia. Sabato 19 e domenica 20 il gran finale di questa terza edizione del "Maliseti Birra + Festival" con i Gem Boy e gli High Pigs, la tribute band dei Pink Floyd. Gli stand enogastronomici apriranno alle 19, mentre i concerti prenderanno il via alle 21.30. Ad affiancare gli spettacoli ci saranno poi gli stand gastronomici provenienti da diversi paesi europei, birrifici, street food, i mercatini dell’artigianato, l’area giochi per bambini con i gonfiabili e le giostre. Per aggiornamenti sulle iniziative, seguire i canali social di Birra+Festival Prato. Per maggiori informazioni sulle serate contattare il numero 3515917548. La speranza degli organizzatori è quella di replicare, se non di superare, il successo dello scorso anno, quando i numeri delle presenze ai giardini di Maliseti furono estremamente positivi.

Francesco Bocchini