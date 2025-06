Romea Strata nuovo volano del turismo

Per chi ama i cammini la novità è importante: la Romea Strata è stata ufficialmente riconosciuta come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Un ponte tra culture, Paesi e tradizioni che oggi si rafforza grazie a un riconoscimento che celebra il valore della Romea Strata come strumento di dialogo, identità condivisa e scoperta reciproca.

"È un traguardo che racconta collaborazione, visione comune e il desiderio di unire territori e persone". ha ribadito in questi giorni anche il Comune di Fucecchio. Come ha detto il presidente Don Raimondo Sinibaldi: "Questo non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo cammino, da percorrere insieme con lo stesso entusiasmo".

Questa strada passa anche da Fucecchio, infatti. Nel Medioevo, muniti di bordone e bisaccia, i pellegrini provenienti dall’Europa centro-orientale - per esempio dalle attuali Polonia, Ungheria e Croazia - si mettevano in cammino verso il centro Italia per raggiungere la Via Francigena all’altezza di Fucecchio e San Miniato. Da qui, il loro viaggio proseguiva verso alcuni luoghi santi: Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme, allora raggiungibile via mare dai porti dell’Italia meridionale. Una strada che oggi ha un grande valore culturale e può essere volano di un crescente turismo sul territorio. Dove già il mondo dei pellegrini è una presenza significativa