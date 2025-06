Porto Ercole, una vera perla. Parola di New York Times

Monte Argentario (Grosseto), 10 giugno 2025 – Porto Ercole tra le cinque mete italiane imperdibili per l’estate secondo il New York Times. In un articolo uscito qualche giorno fa sul noto giornale americano viene menzionata anche la perla dell’Argentario tra le destinazioni più ambite del 2025. Porto Ercole, inserito insieme alle spiagge di Forte dei Marmi, le colline del Chianti, il fascino barocco di Lecce e la vitalità di Roma, è dunque una destinazione di eccellenza per il turismo internazionale. Il tutto secondo un articolo uscito il 5 giugno scorso sul New York Times e ripreso dalla pagina Instagram del Ministero del Turismo.

Una segnalazione che appare come una romantica serenata per le bellezze del territorio argentarino, in un periodo in cui anche l’amministrazione comunale sta cercando di rilanciare l’Argentario dopo aver presentato il suo Brand. Nell’articolo del New York Times si fa riferimento soprattutto all’hotel La Roqqa, all’Isolotto Beach Club e alla possibilità di respirare l’aria mediterranea facendo escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Tra le mete del comprensorio, oltre alla possibilità di andare anche all’Isola del Giglio, anche l’Orto Botanico Corsini e il porto portoercolese. Non solo, dunque, una bella pubblicità per il comprensorio e per l’Hotel la Roqqa di Porto Ercole da parte del New York Times, ma anche l’attestato del Ministero del Turismo che, assieme alle altre mete citate, porta con orgoglio l’Argentario sulle testate nazionali e internazionali. Il tutto con la stagione estiva che entra nel vivo e che vedrà, tra poche settimane, anche i migliori giocatori di golf del mondo sfidarsi sul percorso dell’Argentario Golf Club in occasione dell’Open d’Italia, che si terrà dal 26 al 29 giugno. Anche quella sarà una vetrina internazionale, con le maggiori testate giornalistiche e televisive, di settore e non, che catapulteranno l’attenzione sulle bellezze del promontorio.

Promozione che prosegue anche con il progetto PortArgentario, che porta quest’anno circa 20mila passeggeri delle navi da crociera in Costa d’Argento e nei territorio limitrofi, fino appunto al Brand Argentario. Che ha l’obiettivo di rappresentare un rilancio turistico strategico, con l’ambizione di consolidare l’immagine del promontorio nel mondo come il vero diamante del Mediterraneo.

Andrea Capitani