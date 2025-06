Musica, sport e divertimento. Gli show estivi

Concerti, festival, spettacoli, sport, cultura e tanto divertimento tra le località dell’Argentario. Non mancheranno i grandi eventi sportivi: tra tutti spicca l’Open d’Italia di Golf, che terrà banco dal 26 al 29 giugno all’Argentario Golf Club. Senza dimenticare l’Argentario Sailing Week, in programma dal 18 al 22 giugno. Passando per la scarpinata dei Quattro forti di domenica e dall’Argentario 3 on 3, torneo di basket a Porto Santo Stefano. Sport e folklore si mescolano per il Palio Marinaro dell’Argentario di Ferragosto. Novità di quest’anno sarà la data del Palietto dedicato agli Under 23, che non si terrà più il 3 agosto ma verrà anticipato al 6 luglio. La musica sarà ben rappresentata dal ritorno della rassegna Youth! Argentario a Porto Santo Stefano dal 29 al 31 luglio, dal Pesciolino d’Oro il 19 e 20 luglio a Porto Santo Stefano, dal Festival del Jazz dal 7 al 9 agosto a Porto Ercole, dal concerto dei Gemelli di Guidonia (nella foto) a Porto Ercole l’11 agosto e dal concerto di fine estate, sempre a Porto Ercole, il 27 agosto, con lo spettacolo Born to Dance a Porto Santo Stefano lo stesso giorno. Tornerà anche il Festival dell’Argentario a Porto Santo Stefano e Porto Ercole dal 2 al 6 luglio, mentre l’Arte in Corso a Porto Santo Stefano con esposizione delle opere d’arte si terrà l’11 e il 12 luglio. Il 18 luglio Festival del Caravaggio a Porto Ercole, mentre dal 25 al 27 luglio in Piazza dei Rioni a Porto S.Stefano tornerà Pop Corn Festival del Corto, a cura dell’associazione Art Day. A Porto Santo Stefano l’estate si chiuderà dal 29 al 31 agosto con la Festa Irlandese. Domenica ci sarà lo spettacolo Argentario Dance "Senza Ostacoli" a Porto S.Stefano, il 21 e 22 giugno spettacolo de Li Bindoli al Centro Studi Don Pietro Fanciulli, il 27 giugno Girogiochi Senza Frontiere a Porto Ercole.

Andrea Capitani