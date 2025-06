A Bellucci la delega ai progetti Ue

Una nuova opportunità per Empoli si apre con la nascita della delega ai Progetti e Politiche Europee, istituita dal sindaco Alessio Mantellassi e affidata all’assessore Adolfo Bellucci (nella foto). La firma del decreto è arrivata ieri mattina, sancendo la necessità di "un riferimento politico-amministrativo per le attività legate ai progetti europei e alle relative politiche di sviluppo territoriale".

"Ho accolto la proposta di Azione, nostro alleato di coalizione, con grande soddisfazione – spiega Mantellassi –. Era già un obiettivo del nostro programma di mandato quello di supportare le imprese locali nella ricerca di fondi, anche europei, per sostenere il polo produttivo empolese. Con questa delega diamo ancora più centralità alla progettualità europea, che per Empoli è fondamentale". Negli ultimi anni i fondi europei hanno infatti avuto un impatto determinante per la città.

"Solo con il Pnrr abbiamo potuto avviare il progetto del Teatro il Ferruccio, con quasi 10 milioni di euro – ricorda il sindaco –. Con i fondi Fesr della Regione abbiamo dato il via ad Arno Vita Nova, un intervento da altri 10 milioni. E anche sul fronte scuola e cultura siamo riusciti a ottenere risorse preziose". Entusiasta anche l’assessore Bellucci: "Ringrazio il sindaco per la fiducia. Con questa delega vogliamo aiutare le imprese del territorio a cogliere le tante opportunità europee e continuare a rafforzare la capacità del nostro Comune di partecipare e vincere bandi. È una sfida stimolante e importante per il futuro di Empoli".