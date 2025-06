Volontario per Bono Vox: "Lottiamo per i diritti"

Si sono svolti nei giorni scorsi a Roma gli Advocacy Days 2025 promossi da The ONE Campaign, l’organizzazione internazionale co-fondata da Bono, storico frontman degli U2, che da anni si batte contro la povertà estrema e le malattie prevenibili nei Paesi più vulnerabili del mondo. All’evento hanno partecipato oltre 40 giovani da tutta Italia, selezionati per incontrare deputati e senatori con un obiettivo preciso: sollecitare un rinnovato impegno dell’Italia nella cooperazione sanitaria globale.

Tra i protagonisti anche un volto valdarnese: Gianlucka Estrella Cappelletti, 21 anni, di Loro Ciuffenna e attualmente studente all’Università Bocconi di Milano. Selezionato tra centinaia di candidati, Gianluca fa parte del team 2025 degli Youth Ambassadors italiani di The ONE Campaign, un programma di volontariato e attivismo civico che mira a coinvolgere i giovani in attività di sensibilizzazione e advocacy su temi cruciali per il futuro del pianeta.

Nel corso degli Advocacy Days, i giovani ambasciatori hanno portato all’attenzione delle istituzioni italiane la necessità di investimenti stabili nella cooperazione sanitaria, chiedendo al governo italiano di tornare a essere un donatore credibile e protagonista a livello internazionale. Tra le richieste principali: un adeguato sostegno finanziario a strumenti multilaterali come il Global Fund, Gavi – The Vaccine Alliance e il Pandemic Fund, fondamentali per garantire l’accesso universale ai vaccini, rafforzare i sistemi sanitari nei Paesi a basso reddito e prevenire future emergenze sanitarie.

"Quello che chiediamo è semplice e concreto – ha dichiarato Cappelletti –: che l’Italia faccia la sua parte per garantire che ogni persona, ovunque nel mondo, possa avere accesso alle cure, ai vaccini e a un sistema sanitario funzionante. La salute globale non è solo una questione di solidarietà, ma anche di giustizia e sicurezza per tutti".

Il programma di The ONE Campaign offre ai giovani l’opportunità di formarsi e mettersi in gioco come portavoce di un cambiamento reale, attraverso il dialogo con la politica, le istituzioni e l’opinione pubblica. Gli Youth Ambassadors, come Gianlucka, diventano così messaggeri di una cittadinanza attiva e consapevole, capaci di portare temi globali nel cuore delle decisioni nazionali.

Con questo impegno, il giovane attivista di Loro Ciuffenna conferma il suo ruolo in una generazione che non ha paura di alzare la voce per difendere diritti fondamentali, come la salute, l’equità e la dignità umana, anche ben oltre i confini del proprio Paese.