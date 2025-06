Il “Premio Castellano“. Gli onori ai più meritevoli. Grande evento al PalaBetti

Dal calcio al ciclismo, dal basket alla pallavolo, dall’atletica leggera al tiro alla fune, dalla ginnastica artistica al karate e al kickboxing. Un riconoscimento ai più meritevoli, che si sono fatti onore nelle varie discipline sportive. E’ la prima edizione del "Premio Castellano dello Sport", iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino in programma martedì alle 21 al PalaBetti. Una serata per sottolineare una volta di più l’importanza che il Comune riserva all’attività sportiva, quale veicolo di socialità, di vita di relazione, ma anche di crescita individuale, tappa cruciale nella formazione del carattere e della personalità. Il Premio Castellano dello Sport che consiste in una targa, viene assegnato dietro indicazione dell’associazione sportiva di appartenenza, e sarà consegnato non solo a validi professionisti ormai affermati – come Alberto Bettiol o Tommaso Baldanzi–, ma anche a giovani talenti che quest’anno hanno ottenuto risultati di rilievo, senza trascurare dirigenti o allenatori che si sono messi in evidenza per il loro impegno e la loro passione.

Alla cerimonia di martedì interverrà la sindaca, Francesca Giannì, e il vicesindaco, Fabio Tinti. "Castelfiorentino – dice Francesca Giannì – è sempre stata una città vicina allo sport, grazie alla importante dotazione di impianti e alla diffusa presenza di associazioni sportive. Si tratta di una storia che viene da lontano, dallo sport vissuto come momento di aggregazione, gioco libero e spontaneo per le strade della nostra città, caratteristica questa all’origine di molte delle nostre associazioni, la cui fioritura ha stimolato anche la realizzazione di numerose strutture all’avanguardia. Si è venuto così a creare un terreno fertile su cui si sono formati anche dei campioni, i cui risultati contribuiscono peraltro a mantenere attivi i vivai dei giovani e giovanissimi. Intorno al mondo dello sport si è inoltre creata comunità, riunendo gruppi di impresa, scuole, associazioni, con significativi riflessi anche di natura sociale. Questo premio rappresenta quindi la volontà di voler offrire a questi ragazzi un riconoscimento pubblico, un lungo applauso dal vivo da parte della comunità per il loro impegno e i loro risultati".

"L’istituzione del Premio Castellano dello Sport – spiega Tinti – è un passaggio speciale per la nostra comunità. Questo riconoscimento nasce dal desiderio di valorizzare e premiare coloro che, con impegno, passione e dedizione, rappresentano al meglio i valori dello sport e portano in alto il nome di Castelfiorentino".

Questo l’elenco dei premiati: Viola Barnini e Benedetta Scardigli (Pallavolo I’ Giglio), Alberto Castaldi, Francesco Pratelli, Vieri Campatelli, Giulio Fontanelli e Pietro Locci (Fbc United), Davide Sabatini e Pietro Pala (Società Ciclistica), Eros Bianchi e Andrea De Iannuaris (Castelnuovo Calcio), Fulvio Cantini e Claudio Calvani (Abc Basket). Per la Polisportiva I’ Giglio: Gabriele Bartalucci (Tiro alla fune), Alice Bochicchio (Calcetto femminile), Emma Chiti (Atletica Leggera), Andrea Bucalossi (kickboxing), Marco Pistolesi (Karate), Luna Desideri (Tennis), Klarisa Ndreu (Ginnastica artistica), Vanna Vannini (Podismo). Tra i volti noti sarà consegnata una targa a Tommaso Baldanzi, Alberto Bettiol, Kristian Sbaragli, Alessandro Rosi, Simone Ercoli, Chiara Costagli.