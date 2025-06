"L’arte promuoverà il turismo stanziale"

Mentre si cercano fondi per realizzare il restauro del drago forse disegnato da Leonardo, procede il piano che cambierà il volto alla città del Genio. A cominciare dall’installazione della statua alta 2,8 metri che ritrae il Vinciano e che l’artista Filippo Tincolini (nella foto) realizzerà in marmo bianco di Carrara. "Un progetto molto sentito – spiega il sindaco Vanni – perché a Vinci si voleva da tanto una statua con Leonardo. Per rispondere a questa richiesta abbiamo fatto una ricerca e verificato che Tincolini aveva realizzato una copia del Leonardo del Pampaloni, che si trova sotto il loggiato degli Uffizi. Gli abbiamo chiesto se ce la vendeva o comunque la metteva a Vinci. Lui ha detto che non ce la dava, ma che ce ne avrebbe fatta e regalata una nuova perché ’ci tengo a legare il mio nome alla città di Leonardo’". La statua di Tincolini non sarà l’unica ad arricchire il centro del paese. "Abbiamo appena fatto il bando “Vinci Città Museo“ per sette opere di altrettanti artisti che devono rappresentare quelle che sono state le aree di interesse di Leonardo. Il nostro obiettivo – dice Vanni – è creare un percorso che trattenga il turista non solo per la visita al Museo. Con la presenza diffusa delle opere, vogliamo che il turista sia spinto a soffermarsi nel centro per conoscere meglio Leonardo e la sua storia e allo stesso tempo vivere di più la città". Ed è in questo piano di sviluppo del turismo stanziale che si colloca lo spostamento dell’ufficio turistico nella parte bassa del paese, dove sono le attività commerciali che avverrà entro l’anno.

Francesca Cavini