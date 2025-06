Con la Notte d’Isabella sfila la storia

Si torna a respirare atmosfera d’altri tempi a Cerreto Guidi. Saranno numerosi infatti i balestrieri in gara domani per l’evento organizzato nella piazza del Palio. Aspettando "La Notte d’Isabella", la manifestazione più suggestiva e coinvolgente dell’estate cerretese – la rievocazione storica, giunta alla 13 edizione, si svolgerà sabato 5 e domenica 6 luglio – ecco in arrivo da varie parti d’Italia i balestrieri pronti a contendersi la palma di vincitore del prestigioso "Torneo Cosimo I de’Medici, Memorial Mauro Masini".

Siamo all’edizione numero tredici dell’iniziativa che sarà valida anche come "XIX^ Memorial Piero Cerri". Il via è fissato alle 9.30 con le eliminatorie della specialità singolo, mentre le finali sono previste a partire dalle 15.30. Sempre nel pomeriggio la prova a squadre e l’attesa gara al corniolo che assegna il "Memorial Piero Cerri".

Le premiazioni sono attese invece per le 17, alla presenza delle autorità. Il torneo si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, e si tiene in collaborazione con la Pro Loco e con il supporto della Compagnia dei Balestrieri. Il paese diventa così, per un giorno, capitale della balestra antica manesca. Una domenica per unire le antiche tradizioni al divertimento.