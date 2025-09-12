Più lavoro, più guadagno

La maratona più green. Una tappa sarà in Padule
12 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
La maratona più green. Una tappa sarà in Padule

L’impresa dell’ultrarunner Di Martino per celebrare "L’infinita bellezza" dell’Italia "Un invito a guardare il Paese con occhi nuovi, quelli dell’amore e della cura".

Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner

Un viaggio tra città e parchi simbolo di innovazione green. Ogni tappa celebra le soluzioni sostenibili italiane: smart cities, energie rinnovabili e progetti ecologici. Dalle aree urbane alle coste, passando per parchi naturali. Una tappa sarà nel Padule di Fucecchio, la più estesa palude interna italiana, che quest’anno è protagonista dell’evento "10 maratone in 10 giorni". Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner, lancia il progetto "Infinita Bellezza", (12-21 settembre), affiancata da Legambiente, per celebrare la bellezza del nostro Paese e sensibilizzare l’opinione pubblica su sfide ecologiche cruciali, dalla protezione della biodiversità alla difesa delle riserve marine. Resiliente, ispiratrice, visionaria e solidale, Ivana non corre solo per sé, ma per il nostro futuro. Ogni passo che compie è un appello a un’azione collettiva: proteggere e preservare la bellezza dei nostri paesaggi mozzafiato e i nostri ecosistemi fragili. "Infinita Bellezza" è una chiamata a riscoprire la straordinaria ricchezza del nostro paese, un invito a guardare l’Italia con occhi nuovi, quelli dell’amore e della cura. Il viaggio, che inizia oggi a Milano e si concluderà il 21 settembre a Roma, offrirà – viene spiegato – "anche l’opportunità di raccogliere storie, incontrare persone e diffondere un messaggio positivo di rispetto, lentezza e consapevolezza".

"Sono molto emozionata, dopo l’impresa dello scorso anno che mi ha portata da Alta fino a Capo Nord in Norvegia torno a correre una impresa estrema nella mia Italia. In ogni tappa correrò per amore. Amore per la terra che ci ospita, per i luoghi che raccontano chi siamo, per la bellezza fragile che rischia di andare perduta. Corro insieme a Legambiente per ascoltare il respiro dei paesaggi, per dare voce ai silenzi delle montagne, dei fiumi, delle coste che cambiano – ha spiegato Ivana Di Martino –. Ogni maratona sarà una carezza, un grido, una promessa. Continuerò a correre, giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro. Perché la bellezza non è solo da ammirare, è da proteggere con il corpo, con il fiato, con la volontà". Il 17 sarà in Padule: un territorio che integra borghi storici e una natura preziosa, è un gesto per la difesa delle zone umide.

C. B.

