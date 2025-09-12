Convegno sulla sicurezza. Buone pratiche e prospettive

Sicurezza urbana: criticità, buone pratiche e prospettive per l’Empolese-Valdelsa il convegno aperto a tutti che oggi alle 15:30 si svolge nella sala consiliare a Empoli. Incontro che nelle intenzioni degli organizzatori -l’Associazione Nazionale Ambulanti nella persona del presidente onorario Vittorio Pasqua e il Movimento 5 Stelle tramite il consigliere comunale Jacopo Maccari - è un momento di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura, operatori del diritto e rappresentanti del mondo sindacale. Sarà Pasqua a introdurre i lavori. Nel corso dell’incontro, interverranno l’ex-presidente della Corte d’Appello di Firenze Alessandro Nencini, l’assessore alla polizia municipale Valentina Torrini, il segretario regionale SILP Cgil Toscana Antonello Marrocco, l’avvocato Giuseppe Augello della polizia di Stato, l’avvocato penalista e legale SAP Simone Zani, l’ex-assessore alla sicurezza del comune di Prato Aldo Milone e Gianluca Rota, rappresentante SILF – Guardia di Finanza Toscana. Il convegno, moderato dal nostro collega Giovanni Fiorentino, si pone l’obiettivo di analizzare le nuove forme di microcriminalità, violenza giovanile e disagio sociale, valutare gli strumenti a disposizione degli enti locali per la prevenzione e il controllo del territorio ed ascoltare le buone pratiche già avviate.