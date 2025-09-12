Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Empoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaConvegno sulla sicurezza. Buone pratiche e prospettive
12 set 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Empoli
  3. Cronaca
  4. Convegno sulla sicurezza. Buone pratiche e prospettive

Convegno sulla sicurezza. Buone pratiche e prospettive

Appuntamento oggi alle 15.30 nella sala del Consiglio

Alessandro Nencini, già presidente della Corte d’Appello di Firenze, sarà. al convegno sulla sicurezza di oggi nella sala Consiliare del Comune

Alessandro Nencini, già presidente della Corte d’Appello di Firenze, sarà. al convegno sulla sicurezza di oggi nella sala Consiliare del Comune

Per approfondire:

Sicurezza urbana: criticità, buone pratiche e prospettive per l’Empolese-Valdelsa il convegno aperto a tutti che oggi alle 15:30 si svolge nella sala consiliare a Empoli. Incontro che nelle intenzioni degli organizzatori -l’Associazione Nazionale Ambulanti nella persona del presidente onorario Vittorio Pasqua e il Movimento 5 Stelle tramite il consigliere comunale Jacopo Maccari - è un momento di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura, operatori del diritto e rappresentanti del mondo sindacale. Sarà Pasqua a introdurre i lavori. Nel corso dell’incontro, interverranno l’ex-presidente della Corte d’Appello di Firenze Alessandro Nencini, l’assessore alla polizia municipale Valentina Torrini, il segretario regionale SILP Cgil Toscana Antonello Marrocco, l’avvocato Giuseppe Augello della polizia di Stato, l’avvocato penalista e legale SAP Simone Zani, l’ex-assessore alla sicurezza del comune di Prato Aldo Milone e Gianluca Rota, rappresentante SILF – Guardia di Finanza Toscana. Il convegno, moderato dal nostro collega Giovanni Fiorentino, si pone l’obiettivo di analizzare le nuove forme di microcriminalità, violenza giovanile e disagio sociale, valutare gli strumenti a disposizione degli enti locali per la prevenzione e il controllo del territorio ed ascoltare le buone pratiche già avviate.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaSicurezza urbana