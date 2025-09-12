Raduno di Panda con tour panoramico

CASTELFIORENTINOTorna a Castelfiorentino "Pandà a Castello", il raduno dedicato agli appassionati della mitica Fiat Panda, che nel weekend animerà l’area verde di viale Roosevelt con esposizioni, tour panoramici e una pesca di beneficenza, il cui ricavato andrà interamente alla Misericordia di Castelfiorentino, e attività educative per i più piccoli. Si parte domani alle 14 con l’apertura stand espositivi, mentre dalle 15 alle 19 spazio alla musica con dj set. Alle 17 via al tour verso Gambassi Terme, mentre domenica alle 9.30 partirà quello panoramico per circa 60 km del territorio. Dalle 9 alle 16 saranno aperte le postazioni della polizia municipale e polizia di stato nel parcheggio antistante la Festa Della Birra per il corso e le dimostrazioni di educazione stradale. Dalle 14 alle 16, esibizione canora della scuola di musica di Castelfiorentino. Durante i due giorni sarà aperto il gazebo del "Salotto Pandà a Castello" con interviste a partecipanti, espositori e tante altre sorprese, e il gazebo Fiat con la nuova "Grande Panda" in esposizione. Infine, per il secondo anno consecutivo domenica sarà ospite Marco Salutini in arte "Grisù il sorriso porta a porta", colui che regala ai meno fortunati, bambini e anziani, piccoli peluche e generi di prima necessità (sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione e piccoli giochi).